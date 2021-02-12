Судимый за убийство печерянин избил и обокрал женщину

Печерянин напал на женщину и украл у нее мобильный, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 11 февраля на улице Индустриальной в Печорах обвиняемый подошел к молодой женщине, возвращавшейся домой, и начал ее избивать. Далее, по версии следствия, он затащил жертву в свою квартиру и, угрожая ножом, похитил мобильный телефон и золотое кольцо.

После случившегося пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Заявление также было подано в МО МВД России «Печорский».

Правоохранительные органы, в свою очередь, оперативно провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 31-летний местный житель.

Мужчина дал признательные показания. Нож и похищенные вещи были изъяты при обыске.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.