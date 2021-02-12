Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Пандемия не отразилась на собираемости взносов за капремонт в Псковской области

12 февраля 2021 года, 11:38

«Несмотря на сложности, с которыми столкнулись жители Псковской области из-за пандемии, собираемость взносов на капитальный ремонт в нашем регионе осталась на уровне 2019 года и составила 82,08%», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального оператора - Фонда капитального ремонта.

Самый высокий процент собираемости взносов на капремонт наблюдается в Новосокольническом районе – 92,70%, Пустошкинском – 87,60%, в Локнянском – 87,28%, Порховском – 87,24%. Самый низкий уровень отмечается в Гдовском районе – 36,30%, в Себежском– 58,85%, в Стругокрасненском– 65,26% и Опочецком – 65,63%.

С должниками проводится разъяснительная работа. «Чем ниже собираемость взносов в муниципальных образованиях, тем меньше домов Региональной оператор может отремонтировать», - отметили в фонде и добавили, что в 2020 году на взносы, которые собственники квартир и нежилых помещений оплачивают ежемесячно, в порядок привели 301 многоквартирный дом.

За минувший год региональный оператор направил более 1800 исковых заявлений о взыскании взносов на капитальный ремонт. Общая задолженность составила 26 млн рублей. Это на 182,6 % больше, чем было в 2019 году: тогда были направлены исковые заявления о взыскании задолженности на общую сумму 9,2 млн рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ведерников: Региональная власть принципиально относится к проявлениям коррупции
Сотрудник комитета по управлению государственным имуществом в Псковской области подозревается в коррупции
Пустошкинский депутат призвал коллег не ввязываться в «споры, сплетни и дрязги» по вопросу о местном хлебокомбинате
Евгений Терских о спектакле «Дни Победы»: Мы постарались найти то, что мотивировало людей выжить
Судимый за убийство печерянин избил и обокрал женщину
29 пар Псковской области зарегистрируют свой брак 12 февраля
В России готовятся к запуску мобильные приложения для госуслуг по отдельным тематикам
За год Фонд капремонта привёл в порядок 301 дом Псковской области
Назначен новый глава Пенсионного Фонда РФ

Комментарии

Авторизация
No comments
Башня РГО

Общество / Образование
9 февраля 15:47

Башня РГО

Как будет выглядеть штаб-квартира Русского географического общества в Пскове
Укол в сердце

Общество / Здоровье
2 февраля 11:13

Укол в сердце

О чем говорят боли в груди после коронавируса?
Лебединая история

Общество / Экология
2 февраля 10:33

Лебединая история

Жительница Острова спасает благородных птиц