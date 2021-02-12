Пандемия не отразилась на собираемости взносов за капремонт в Псковской области

«Несмотря на сложности, с которыми столкнулись жители Псковской области из-за пандемии, собираемость взносов на капитальный ремонт в нашем регионе осталась на уровне 2019 года и составила 82,08%», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального оператора - Фонда капитального ремонта.

Самый высокий процент собираемости взносов на капремонт наблюдается в Новосокольническом районе – 92,70%, Пустошкинском – 87,60%, в Локнянском – 87,28%, Порховском – 87,24%. Самый низкий уровень отмечается в Гдовском районе – 36,30%, в Себежском– 58,85%, в Стругокрасненском– 65,26% и Опочецком – 65,63%.

С должниками проводится разъяснительная работа. «Чем ниже собираемость взносов в муниципальных образованиях, тем меньше домов Региональной оператор может отремонтировать», - отметили в фонде и добавили, что в 2020 году на взносы, которые собственники квартир и нежилых помещений оплачивают ежемесячно, в порядок привели 301 многоквартирный дом.

За минувший год региональный оператор направил более 1800 исковых заявлений о взыскании взносов на капитальный ремонт. Общая задолженность составила 26 млн рублей. Это на 182,6 % больше, чем было в 2019 году: тогда были направлены исковые заявления о взыскании задолженности на общую сумму 9,2 млн рублей.