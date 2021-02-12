В России готовятся к запуску мобильные приложения для госуслуг по отдельным тематикам

В России готовятся к запуску мобильные приложения для предоставления госуслуг по отдельным тематикам, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В настоящее время тестирование проходят приложение «Здоровье», «Дом» и «Авто».

«Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг — это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов», - рассказал он.

Так, приложение «Здоровье» протестируют в трех регионах РФ в закрытом режиме.

Приложение «Дом» проходит проверку в пилотных домах Московской области. Инструмент позволит собственникам жилья проводить голосования, создавать чат между жильцами и управляющей компанией, а также подавать обращения и жалобы на качество выполняемых работ.

С августа 2021 года будет доступно и приложение «Авто», с помощью которого пользователи смогут оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль и так далее.

В конце прошлого года на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Чернышенко сообщил, что новая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года.

По словам вице-премьера, всего на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан. В 2020 году им было оказано более 175 млн услуг. Самыми популярными услугами стали запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, а также выплаты на детей.