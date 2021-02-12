29 пар Псковской области зарегистрируют свой брак 12 февраля, сообщает официальный Telegram-канал региона. Только в ЗАГСе в Пскове в этот день проведут 13 церемоний.

12 февраля 2021 года – это дата-палиндром, зеркальная дата. Такие числа всегда пользовались популярностью для бракосочетаний.