29 пар Псковской области зарегистрируют свой брак 12 февраля, сообщает официальный Telegram-канал региона. Только в ЗАГСе в Пскове в этот день проведут 13 церемоний.
12 февраля 2021 года – это дата-палиндром, зеркальная дата. Такие числа всегда пользовались популярностью для бракосочетаний.
Как ранее рассказала «Псковской правде» астролог Наталья Баранова, 12 февраля – гармоничный день. «Никаких ни лунных, ни солнечных затмений нет. День в целом гармоничный», - отметила она.
В прошлом году свадебный ажиотаж был 20 февраля. Красивую дату - 20.02.2020 – для бракосочетания выбрали 23 псковские пары.