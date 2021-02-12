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Общество / Семья

29 пар Псковской области зарегистрируют свой брак 12 февраля

12 февраля 2021 года, 11:30

29 пар Псковской области зарегистрируют свой брак 12 февраля, сообщает официальный Telegram-канал региона. Только в ЗАГСе в Пскове в этот день проведут 13 церемоний.

12 февраля 2021 года – это дата-палиндром, зеркальная дата. Такие числа всегда пользовались популярностью для бракосочетаний. 

29 пар Псковской области зарегистрируют свой брак 12 февраля

Как ранее рассказала «Псковской правде» астролог Наталья Баранова, 12 февраля – гармоничный день. «Никаких ни лунных, ни солнечных затмений нет. День в целом гармоничный», - отметила она.

В прошлом году свадебный ажиотаж был 20 февраля. Красивую дату - 20.02.2020 – для бракосочетания выбрали 23 псковские пары.

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