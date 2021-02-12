За год Фонд капремонта привёл в порядок 301 дом Псковской области

За 2020 год Фонд капитального ремонта общего имущества провёл различные ремонтные работы в 301 многоквартирном доме в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального оператора. В частности, строительно-монтажные работы выполнены в 263 домах общей площадью 514,53 тыс. квадратных метров.

Всего фонд оказал 832 услуги, что на 75 больше, чем в 2019 году. Тогда региональный оператор выполнил 757 услуг в 200 многоквартирных домах, 179 (380,78 тыс. км) из которых требовали строительно-монтажных работ.

Как уточнили в организации, капитальный ремонт в прошлом году выполнен на 28 фасадах, 91 крыше, 34 системах электроснабжения, 6 фундаментах, 22 системах холодного водоснабжения, 21 системе водоотведения, 14 системах горячего водоснабжения, 7 системах теплоснабжения, 4 подвальных помещениях, а также заменены 18 лифтов в 6 многоквартирных домах.