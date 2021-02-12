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Общество / Коммуналка

За год Фонд капремонта привёл в порядок 301 дом Псковской области

12 февраля 2021 года, 10:50

За 2020 год Фонд капитального ремонта общего имущества провёл различные ремонтные работы в 301 многоквартирном доме в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального оператора. В частности, строительно-монтажные работы выполнены в 263 домах общей площадью 514,53 тыс. квадратных метров.

За год Фонд капремонта привёл в порядок 301 дом Псковской области
На фото: до и после капремонта крыши в многоквартирном доме № 6 по ул. 7-го Ноября в Себеже
Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта Псковской области

Всего фонд оказал 832 услуги, что  на 75 больше, чем в 2019 году. Тогда региональный оператор выполнил 757 услуг в 200 многоквартирных домах, 179 (380,78 тыс. км) из которых требовали строительно-монтажных работ.

Как уточнили в организации, капитальный ремонт в прошлом году выполнен на 28 фасадах, 91 крыше, 34 системах электроснабжения, 6 фундаментах, 22 системах холодного водоснабжения, 21 системе водоотведения, 14 системах горячего водоснабжения, 7 системах теплоснабжения, 4 подвальных помещениях, а также заменены 18 лифтов в 6 многоквартирных домах.

За год Фонд капремонта привёл в порядок 301 дом Псковской области
На фото: до капремонта крыши в доме № 7 по ул. Гагарина в Великих Луках
Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта Псковской области
За год Фонд капремонта привёл в порядок 301 дом Псковской области
На фото: после капремонта крыши в доме № 7 по ул. Гагарина в Великих Луках
Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта Псковской области

Работы осуществлялись на взносы, которые собственники квартир и нежилых помещений оплачивают ежемесячно. 

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