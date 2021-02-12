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Общество

Назначен новый глава Пенсионного Фонда РФ

12 февраля 2021 года, 10:34

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда РФ. Этот пост занял Андрей Кигим, сообщает официальный сайт Правительства страны.

Максим Топилин освобождён от должности главы Пенсионного фонда.

Предыдущие восемь лет Андрей Кигим был руководителем Фонда социального страхования РФ. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков. Кроме того, в разные годы он возглавлял Национальный союз страховщиков ответственности и Российский союз автостраховщиков.

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