115 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 11 тыс. 71) добавилось 42 заболевших, в Великих Луках (всего 5 тыс. 536) -13. По 9 человек заразились в Псковском (всего 2 тыс. 578) и Островском (всего 1 тыс. 497) районах.





В Бежаницком районе (всего 278) коронавирус диагностировали у 7 пациентов, в Пустошкинском (всего 258) и Пушкиногорском (всего 251) – у 6. По 3 новых случая выявили в Порховском (всего 960), Опочецком (всего 811) и Новосокольническом (всего 767) районах, по 2 - в Великолукском (всего 713), Плюсском (всего 423), Гдовском (всего 400) и Красногородском (всего 177). По 1 человеку заразилось в Невельском (всего 1 тыс. 247), Стругокрасненском (всего 287), Куньинском (всего 271), Пыталовском (всего 219) и Локнянском (всего 209) районах.

«Число выздоровевших по-прежнему значительно выше», - подчеркнул глава региона и добавил, что за минувшие сутки излечились 193 человека. С начала пандемии полностью выздоровели от коронавируса 19 тыс. 446 жителей Псковской области.

Умерли 148 человек. «Приношу соболезнования родным и близким», - написал Михаил Ведерников.

11 февраля тестирование прошли 1 тыс. 396 пациентов. Всего в регионе провели 260 тыс. 52 исследования на СOVID-19.