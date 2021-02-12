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Общество / Здоровье

Очаг COVID-19 в детском саду в Новосокольниках снят с контроля Роспотребнадзора

12 февраля 2021 года, 09:30

Очаг COVID-19 в детском саду в Новосокольниках снят с контроля Роспотребнадзора, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. 

«Новых вспышек не зафиксировано», - подчеркнул глава региона.

В регионе остаются активными пять очагов коронавируса. Как уточнил главный санитарный врач региона Александр Нестерук накануне на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Дедовичской районной больнице выявили 15 ковидбольных, в детском саду во Владимирском Лагере в Стругокрасненском районе  - 8, в Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе – 13, в Бежаницкой аптеке - 6 и в Яммской школе в Гдовском районе – 7.

С начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 75 вспышек коронавируса, 70 из них сняты с контроля. 

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