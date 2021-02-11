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Культура / Наследие

В башне Верхних решёток в Печорах обнаружены петроглифы

11 февраля 2021 года, 22:36

В Печорах при обследовании башни Верхних решёток крепости, окружающей Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, были обнаружены петроглифы. Они датируются XVII – XVIII веками, сообщается на сайте Российской ассоциации реставраторов.

В башне Верхних решёток в Печорах обнаружены петроглифы

Фото с сайта Российской ассоциации реставраторов.

В настоящее время в Печорах компания «АСМ Групп» и институт «Псковгражданпроект» готовят комплексный проект реставрации и приспособления башен Нижних и Верхних решеток, башни Святых ворот и Лазаревской церкви Печорского монастыря, которые являются объектами культурного наследия федерального значения.

В башне Верхних решёток в Печорах обнаружены петроглифы

Фото с сайта Российской ассоциации реставраторов.

Комплексные натурные исследования уже завершены, готовится эскизный проект.

Всего эксперты заложили 20 шурфов и 150 зондажей. В ходе исследования им удалось выявить заложенные бойницы в башнях, конструкции для опускания-поднимания защитных решеток, определить периоды строительства и перестроек памятников.

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