В башне Верхних решёток в Печорах обнаружены петроглифы

В Печорах при обследовании башни Верхних решёток крепости, окружающей Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, были обнаружены петроглифы. Они датируются XVII – XVIII веками, сообщается на сайте Российской ассоциации реставраторов.

В настоящее время в Печорах компания «АСМ Групп» и институт «Псковгражданпроект» готовят комплексный проект реставрации и приспособления башен Нижних и Верхних решеток, башни Святых ворот и Лазаревской церкви Печорского монастыря, которые являются объектами культурного наследия федерального значения.