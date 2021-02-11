В башне Верхних решёток в Печорах обнаружены петроглифы

В Печорах при обследовании башни Верхних решёток крепости, окружающей Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, были обнаружены петроглифы. Они датируются XVII – XVIII веками, сообщается на сайте Российской ассоциации реставраторов.
В Печорах при обследовании башни Верхних решёток крепости, окружающей Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, были обнаружены петроглифы. Они датируются XVII – XVIII веками, сообщается на сайте Российской ассоциации реставраторов.
В настоящее время в Печорах компания «АСМ Групп» и институт «Псковгражданпроект» готовят комплексный проект реставрации и приспособления башен Нижних и Верхних решеток, башни Святых ворот и Лазаревской церкви Печорского монастыря, которые являются объектами культурного наследия федерального значения.
Комплексные натурные исследования уже завершены, готовится эскизный проект.
Всего эксперты заложили 20 шурфов и 150 зондажей. В ходе исследования им удалось выявить заложенные бойницы в башнях, конструкции для опускания-поднимания защитных решеток, определить периоды строительства и перестроек памятников.