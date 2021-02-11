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Общество

На станции Плюсса до конца года построят пешеходный переход через пути

11 февраля 2021 года, 20:32

На станции Плюсса до конца года будет построен пешеходный переход, оборудованный световой и звуковой сигнализацией. Такая информация содержится в ответе начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктора Голомозина на запрос председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

На станции Плюсса до конца года построят пешеходный переход через пути

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Проектно-изыскательские работы уже проведены в рамках инвестиционной программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах железнодорожного транспорта ОАО «РЖД». Также руководитель Октябрьской магистрали проинформировал, что в программу на 2022 год включено проектирование аналогичного перехода в деревне Карамышево Псковского района.

Александр Котов отметил, что полученная информация является продолжением переговоров с руководством Октябрьской железной дороги и, в частности, встречи, проходившей на площадке областного Собрания депутатов. Он напомнил, что с просьбой о строительстве перехода в Плюссе обращались местные жители, которым приходится пересекать пути в необорудованном месте, поскольку до организованного перехода нужно идти несколько километров.

Александр Котов отметил, что посёлок Плюсса вытянут вдоль железной дороги и разделён ею на две части, и людям не удобно пользоваться существующим переходом.

Он также подчеркнул, что по переходу в Карамышево переговоры с Октябрьской магистралью будут продолжены. «Надеемся, что появится возможность скорректировать инвестиционную программу и подготовить проектную документацию с планами на строительство хотя бы в будущем году», - подчеркнул председатель Собрания.

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