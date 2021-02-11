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Общество

В Псковской области сменился руководитель следственного отдела на транспорте

11 февраля 2021 года, 18:19

Руководителем следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по Псковской области назначен Сулиман Махамаев, сообщил глава Северо-Западного следственного управления на транспорте Павел Выменец в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым 11 февраля.

В Псковской области сменился руководитель следственного отдела на транспорте

Как уточнили «Псковской правде» в администрации региона, Сулимана Махамаева перевели в Псковскую область из Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте. Михаил Ведерников выразил надежду, что взаимодействие региональных властей с ведомством останется на должном уровне. 

Также в ходе встречи Михаил Ведерников обсудил с Павлом Выменцом вопросы сотрудничества в рамках межведомственной рабочей группы по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта. 

Отдельное внимание стороны уделили проведению информационной работы с населением. Так, Выменец остался доволен широким распространением социальной рекламы о правилах поведения на железной дороге. Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что информирование населения —важное направление деятельности для сохранения жизни и здоровья населения.

Павел Выменец также поблагодарил Михаила Ведерникова за помощь в получении жилья для детей-сирот, которые являются студентами Санкт-Петербургской Академии СК России и направлены на обучение Северо-Западным следственным управлением на транспорте. 

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