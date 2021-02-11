Снежный циклон не заденет Псковскую область

Неблагоприятных природных явлений в ближайшие дни также не прогнозируется. Пока в регионе будет держатся комфортная морозная погода, подчеркнула синоптик.

Снежный циклон, который пришёл в Россию, не заденет Псковскую область, сообщила «Псковской правде» руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Так, по данным Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет северных направлений 3-8 м/сек. Температура воздуха опустится до 17…22 градусов мороза ночью и до 9…14 – днем.

Отметим, что обильные снегопады в Россию принесло слияние двух циклонов — «Тристана», который образовался в районе Карпатских гор, и «Ульфы» со Средиземного моря. По предварительным прогнозам, он мог задеть Псковскую область.

Однако, под угрозой будут только регионы ЦФО. Например, рекордное количество осадков ожидается в Москве и Московской области . «По продолжительности этот снегопад будет очень долгим. За три дня снегопада может выпасть около 20-25 см снега, местами и больше. Таким образом, сугробы могут подрасти до рекордных значений — 50, а может, и 60 сантиметров», — рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.