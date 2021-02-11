Новые автомобили получили лучшие бригады Псковского филиала «Россети Северо-Запад»

14 лучшим бригадам Псковского филиала «Россети Северо-Запад» были переданы ключи от новых служебных автомобилей ГАЗ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Вручение прошло в ходе торжественной церемонии чествования лучших энергетиков региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что в январе 2021 года регион столкнулся сразу с тремя неблагоприятными явлениями - циклоном, ледяным дождем и мокрым снегом. «Сегодня здесь собрались люди, которые по несколько суток находились в лесах, без сна и отдыха, в сложных погодных условиях ликвидировали последствия природных катаклизмов. Хочу сказать вам искренние слова благодарности от всех жителей области, поблагодарить за ваш самоотверженный труд», — сказал Михаил Ведерников и вручил благодарственные письма администрации Псковской области десяти лучшим специалистам.

Генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник также отметил самоотверженность и стойкость псковских специалистов.

«Начало года стало для нас настоящим испытанием на прочность. Несмотря на то, что мы, энергетики, всегда заранее готовимся к любой непогоде, последствия стихии бывают непредсказуемы. Хочу отметить самоотверженность наших бригад, которые с полной самоотдачей, без преувеличения на грани физических возможностей выполняли свой долг», —отметил он и добавил, что отдельную благодарность за помощь в ликвидации последствий непогоды заслуживают руководство региональной власти и МЧС.

Артем Пидник тоже вручил благодарственные письма сотрудникам Псковского филиала «Россети», а также передал 14 ключей от новых автомобилей.

Фоторепортаж торжественной церемонии смотрите здесь>>>.