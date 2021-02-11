С 12 февраля ковидбольных в Пскове будут госпитализировать только в инфекционную больницу

С 12 февраля пациентов с COVID-19 в Пскове будут госпитализировать только в инфекционную больницу. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Прием ковидбольных в Псковскую городскую больницу будет завершен. «Постепенно ее коечный фонд будет освобождаться от ковид-больных. Всех будут отправлять в новую инфекционную больницу», - отметила Гаращенко.

По ее словам, штатный режим работы городской больницы планируется вернуть до 1 марта.