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Общество

Работу общепита в Псковской области решено продлить до 24 часов

11 февраля 2021 года, 15:26

Режим работы общепита в Псковской области решено продлить до 24 часов. Соответствующая поправка в Указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса была согласована на заседании оперштаба по борьбе с заболеваемостью 11 февраля, передает корреспондент «Псковской правды».

«Для отрасли это принципиально важно на фоне упущенных доходов в новогодние праздники», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

При этом, обсуждался вопрос о снятие запрета на проведение корпоративов в точках общественного питания. Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук заявили, что пока возвращать корпоративы опасно.

В то же время решено смягчить ограничения для досуговых развлекательных заведений за исключением ночных клубов. В частности, отменяется запрет на посещение боулингов и бильярдных, но массовые мероприятия проводить там по-прежнему нельзя.

Третье изменение в Указ губернатора коснулось проведения спортивных соревнований с участием зрителей. «Некоторые справедливо отмечают, что здесь возможна такая же организация, как в театрах и филармонии», - отметил глава региона. Присутствие зрителей на турнирах теперь разрешено, но по согласованию с главным санитарным врачом региона. Количество болельщиков будет определяться исходя из места проведения соревнований.   

Остальные ограничение, в ведённые из-за коронавируса, в Псковской области продлеваются до 28 февраля.

Изменения в Указ губернатора вступят в силу с 13 февраля. 

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