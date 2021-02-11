В Псковской области продолжает действовать масочный режим, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля, передает корреспондент «Псковской правды».

«К сожалению, некоторые воспринимают снижающуюся статистику как повод не следовать существующим требованиям. Например, мне систематически приходят обращения жителей с вопросом, продолжает ли действовать масочный режим», - поделился глава региона. Он подчеркнул, что требование носить маски пока никто не отменял, о чём заявила накануне главный санитарный врач страны Анна Попова в телеэфире .

Кроме того, Михаил Ведерников призвал псковичей не расслабляться, а, наоборот, проявить максимальную осторожность.

Также глава региона проинформировал о данных по смертности. В России в 2020 году она была на 18% выше, чем годом ранее. При этом треть этой так называемой «избыточной смертности» сформировал коронавирус. В Псковской области избыточная смертность составила порядка 10%.

«Вы все видите, что во время пика заболевания люди уходили, умирали, - подчеркнул губернатор. - Это очень серьёзный повод пересмотреть своё отношение к противовирусным рекомендациям, а в идеале – записаться на вакцинацию».