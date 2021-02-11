Пскович заключен под стражу по обвинению в применении насилия к полицейскому

43-летний житель Псковской области по ходатайству следствия заключен под стражу судом по обвинению в применении насилия к полицейскому и других преступлениях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Помимо применения насилия в отношении представителя власти, мужчине инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и незаконное хранение оружия. По версии следствия, 31 января он применил насилие в отношении полицейского в момент задержания за совершение административного правонарушения, после чего предпринял попытку скрыться.

В одной из социальных сетей мужчина разместил видеообращение деструктивного характера, содержащее призывы к применению насилия к представителям власти. В ходе обыска по месту жительства задержанного было изъято незаконно хранящееся нарезное огнестрельное оружие.