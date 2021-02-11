С коронавирусными пациентами продолжат работать три больницы Псковской области

С коронавирусными пациентами продолжают работать три больницы Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперштаба 11 февраля, передает корреспондент «Псковской правды».

Так, больных COVID-19 госпитализируют в Псковскую областную инфекционную, Псковскую городскую и Великолукскую межрайонную больницы. Губернатор отметил, что на прошлой неделе в регионе были 910 ковидкоек, в настоящий момент их 680, при этом порядка 30% свободны.

По словам Михаила Ведерникова, динамика распространения коронавируса продолжает падать - вторую неделю подряд снижение числа заболевших составляет порядка 30%, а ежесуточное количество выздоровевших в 2-3 раза выше. Такая тенденция позволила вернуть часть мощностей системы здравоохранения к плановой работе, пояснил глава региона.