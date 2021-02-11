Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

С коронавирусными пациентами продолжат работать три больницы Псковской области

11 февраля 2021 года, 14:18

С коронавирусными пациентами продолжают работать три больницы Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперштаба 11 февраля, передает корреспондент «Псковской правды».

Так, больных COVID-19 госпитализируют в Псковскую областную инфекционную, Псковскую городскую и Великолукскую межрайонную больницы. Губернатор отметил, что на прошлой неделе в регионе были 910 ковидкоек, в настоящий момент их 680, при этом порядка 30% свободны.  

По словам Михаила Ведерникова, динамика распространения коронавируса продолжает падать - вторую неделю подряд снижение числа заболевших составляет порядка 30%, а ежесуточное количество выздоровевших в 2-3 раза выше. Такая тенденция позволила вернуть часть мощностей системы здравоохранения к плановой работе, пояснил глава региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области сменился руководитель следственного отдела на транспорте
Ход строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» обсудили на совещании губернатора
Снежный циклон не заденет Псковскую область
Новые автомобили получили лучшие бригады Псковского филиала «Россети Северо-Запад»
С 12 февраля ковидбольных в Пскове будут госпитализировать только в инфекционную больницу
Работу общепита в Псковской области решено продлить до 24 часов
355 жителей Псковской области полностью привиты от COVID-19
В Псковской области продолжает действовать масочный режим
Михаил Ведерников поручил проверить Яммскую школу из-за коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Башня РГО

Общество / Образование
9 февраля 15:47

Башня РГО

Как будет выглядеть штаб-квартира Русского географического общества в Пскове
Укол в сердце

Общество / Здоровье
2 февраля 11:13

Укол в сердце

О чем говорят боли в груди после коронавируса?
Лебединая история

Общество / Экология
2 февраля 10:33

Лебединая история

Жительница Острова спасает благородных птиц