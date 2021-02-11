Александр Котов назвал кандидатов на выборы главы Порховского района от «Единой России»

По его словам, в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидата на выборы главы района участвуют два человека. Один из них сотрудник «Псковэнергосбыта» Юрий Семенов и бывший руководитель исполкома местного отделения «Единой России». Процедура предварительного голосования должна завершиться 12 февраля, отметил спикер.

Александр Котов встречался с кандидатом на пост главы Порховского района Юрием Семеновым. «У него есть высокие шансы пройти эту избирательную кампанию успешно и заручиться поддержкой большого количества избирателей», - подчеркнул он и добавил, что у Семенова достаточно опыта для того, чтобы стать главой Порховского района.

Кто будет оппонентами кандидата от «Единой России» пока не известно, отметил Александр Котов. «Единственный, кто заявил, – это региональное отделение КПРФ о том, что они выдвинут своего кандидата. Он тоже нам известен: это человек, авторитетный в Порхове, и для нас это такой настоящий, серьезный конкурент, поэтому мы готовимся к тому, что избирательная кампания будет достаточно серьезной, и понимаем, что нужно к этому относиться со всей ответственностью. Мы готовимся», - заверил Александр Котов.