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Политика / Выборы

Александр Котов назвал кандидатов на выборы главы Порховского района от «Единой России»

11 февраля 2021 года, 13:04

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live 11 февраля назвал кандидатов на выборы главы Порховского района от «Единой России».

Александр Котов назвал кандидатов на выборы главы Порховского района от «Единой России»

По его словам, в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидата на выборы главы района участвуют два человека. Один из них сотрудник «Псковэнергосбыта» Юрий Семенов и бывший руководитель исполкома местного отделения «Единой России». Процедура предварительного голосования должна завершиться 12 февраля, отметил спикер.

Александр Котов встречался с кандидатом на пост главы Порховского района Юрием Семеновым. «У него есть высокие шансы пройти эту избирательную кампанию успешно и заручиться поддержкой большого количества избирателей», - подчеркнул он и добавил, что у Семенова достаточно опыта для того, чтобы стать главой Порховского района.

Кто будет оппонентами кандидата от «Единой России» пока не известно, отметил Александр Котов. «Единственный, кто заявил, – это региональное отделение КПРФ о том, что они выдвинут своего кандидата. Он тоже нам известен: это человек, авторитетный в Порхове, и для нас это такой настоящий, серьезный конкурент, поэтому мы готовимся к тому, что избирательная кампания будет достаточно серьезной, и понимаем, что нужно к этому относиться со всей ответственностью. Мы готовимся», - заверил Александр Котов.

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