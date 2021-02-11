Михаил Ведерников возглавит список «Единой России» на выборах в Псковское областное Собрание

По его словам, заявление губернатора в эфире одной из псковских радиостанций не стало неожиданностью. «Естественно, такие вопросы обсуждаются заранее, неоднократно проводятся переговоры, – подчеркнул Александр Котов. – Михаил Юрьевич Ведерников – губернатор с высоким рейтингом поддержки населения Псковской области. Это показывают все данные социологии, которые проводятся на территории региона. Вполне естественно, что в роли лидера списка партии «Единая Россия» на выборах Михаил Юрьевич будет лидером, он будет за собой вести партию «Единая Россия». Поэтому это решение вполне оправданно. Думаю, это лучший вариант для того, чтобы провести избирательную кампанию в Псковской области в этом году».

Спикер добавил, что окончательное решение будет принято во время формирования списков на выборы. «Пока это предварительные договоренности, но я уверен, что именно так и будет, будут приняты соответствующие решения руководящих органов партии как на региональном уровне, так и на федеральном», – отметил председатель ПОС.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также войдет в число лидеров списка кандидатов. «Я сейчас пока окончательно не могу назвать полный список, всю пятерку, которую нам необходимо выдвинуть на выборах от партии «Единая Россия», но однозначно там будет Андрей Турчак как секретарь генсовета партии «Единая Россия», и, наверное, будут авторитетные члены партии, которые способны за собой повести партию «Единая Россия», наше региональное отделение», - уточнил Александр Котов.