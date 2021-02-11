В Псковской области COVID-19 диагностировали у 65 человек за сутки 10 февраля, сообщает официальный Telegram-канал региона. Общее число инфицированных достигло 30 тыс. 476.

В Пскове (всего 11 тыс. 29) заболели 22 человека, в Великих Луках (всего 5 тыс. 523) – 21. 6 заболевших добавилось в Островском районе (всего 1 тыс. 488), 5 – в Псковском (всего 2 тыс. 569) и 4 – в Дедовичском (всего 586). Два случая COVID-19 подтвердилось в Великолукском районе (всего 711). По одному человеку заразились в Куньинском (всего 270), Порховском (всего 957), Пустошкинском (всего 252), Пушкиногорском (всего 245) и Стругокрасненском (всего 286) районах.

10 февраля после этого заболевания выписали из псковских медучреждений почти вдвое больше человек, чем заболели, – 115. С начала пандемии излечились 19 тыс. 253 пациентов.

Умерло 148 человек. В частности, 2 летальных исхода попали в статистику Псковской области 10 февраля.