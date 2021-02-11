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Происшествия / Преступление

Грабительница отобрала у псковички квитанции за ЖКУ и деньги

11 февраля 2021 года, 11:32

На 50-летнюю жительницу Пскова напала женщина и отобрала у неё файл, в котором лежали квитанции за жилищно-коммунальные услуги и 4 тысячи рублей. Грабёж произошёл 10 февраля в Пскове на переулке Олега Зобова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову по «горячим следам» раскрыли преступление, в чём им помогли записи камер видеонаблюдения.

Грабительницей оказалась 23-летняя безработная псковичка. Похищенные деньги она купила спиртное, сигареты и совершила несколько поездок на такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает наказание до лишения свободы на срок до четырех лет. 

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