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Общество

Электронную трудовую книжку выбрали 8% жителей Псковской области

11 февраля 2021 года, 11:23

Электронную трудовую книжку на сегодняшний день выбрали только 8% работающих жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда РФ.

Всего с начала перехода на электронные трудовые книжки в 2020 году от бумажной версии отказались около 13,5 тыс. псковичей.

Выбрать между двумя формами трудовой книжки могут только те, кто устроился на работу до 2021 года, с этого года заводятся только электронные книжки.

Чтобы перейти с бумажной трудовой, нужно написать заявление. Тогда бумажную версию выдадут на руки работнику. Если же заявления нет, то сохраняется бумажная трудовая. Выбор является добровольным и сделать его можно в любой момент, однако, переход с электронной книжки обратно на бумажную не возможен.

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