Два человека погибли при пожаре в Псковской области

Пожар произошел в ночь на 11 февраля в деревне Дворьково Новосельской волости Стругокрасненского района, сообщает газета «Струги». На месте происшествия нашли тела двух погибших.
Пожар произошел в ночь на 11 февраля в деревне Дворьково Новосельской волости Стругокрасненского района, сообщает газета «Струги». На месте происшествия нашли тела двух погибших.
Очевидцы позвонили в службу «112» 11 февраля в 1:41. На место происшествия выехали две машины из Новосельской пожарной станции и Струг Красных.
Однако, по словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Стругокрасненскому и Плюсскому районам Владимира Егоркина, дом спасти не удалось – он сгорел полностью. Хозпостройки, стоящие рядом, пожарные потушили.
Причина возгорания устанавливается.
На месте происшествия также работали сотрудники Скорой помощи и полиции.