Два человека погибли при пожаре в Псковской области

Очевидцы позвонили в службу «112» 11 февраля в 1:41. На место происшествия выехали две машины из Новосельской пожарной станции и Струг Красных.

Однако, по словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Стругокрасненскому и Плюсскому районам Владимира Егоркина, дом спасти не удалось – он сгорел полностью. Хозпостройки, стоящие рядом, пожарные потушили.

Причина возгорания устанавливается.

На месте происшествия также работали сотрудники Скорой помощи и полиции.