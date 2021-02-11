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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Псковской области

11 февраля 2021 года, 10:10

Пожар произошел в ночь на 11 февраля в деревне Дворьково Новосельской волости Стругокрасненского района, сообщает газета «Струги». На месте происшествия нашли тела двух погибших. 

Два человека погибли при пожаре в Псковской области

Фото Псковского агентства информации
Два человека погибли при пожаре в Псковской области

Фото Псковского агентства информации

Очевидцы позвонили в службу «112» 11 февраля в 1:41. На место происшествия выехали две машины из Новосельской пожарной станции и Струг Красных.

Однако, по словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Стругокрасненскому и Плюсскому районам Владимира Егоркина, дом спасти не удалось – он сгорел полностью. Хозпостройки, стоящие рядом, пожарные потушили. 

Причина возгорания устанавливается.

На месте происшествия также работали сотрудники Скорой помощи и полиции.

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