Псков вошел в топ-3 популярных направлений из Петербурга на февральские праздники

Псков вошел в топ-3 популярных железнодорожных направлений с отправлением из Санкт-Петербурга для путешествий с 21 по 23 февраля, сообщает сервис Туту.ру.

Первое место в рейтинге занимает Москва. На это направление приходится более 60% бронирований. На втором месте расположился поезд Санкт-Петербург-Сортавала, спрос на который увеличился втрое. Замыкает тройку Псков.

В топ-10 вошли Тверь, Петрозаводск, Мурманск, Ярославль, Апатиты, Нижний Новгород и Тула.

Специалисты уточняют, что стоимость железнодорожного билета из Петербурга по России сократилась в среднем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 2 тысяч рублей за билет в одну сторону. При этом поездки в Сортавалу на февральские праздники подорожали на 58%, в Псков — на 33%, в Нижний Новгород — на 17%.