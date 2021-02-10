Торговые сети Псковской области подписали соглашение, чтобы прекратить рост цен. Об этом сообщает официальный Telegram- канал Псковской области.

По данным статистического наблюдения в Псковской области, как и по всей России, в 2020-м году произошёл рост цен на продовольственные товары. За 2020 год сахар подорожал на74,6, растительное масло – на 24,2%.

Основной причиной роста цен стала информация о возможном снижении урожайности. Сложившаяся ситуация с ростом цен привела к необходимости вмешательства со стороны государства. По поручению президента России в декабре были заключены соглашения с основными производителями сахара и подсолнечного масла, дистрибьютерами и федеральными торговыми сетями о соблюдении предельного уровня цен.

К этим соглашениям присоединились все региональные торговые сети и оптовики Псковской области. Как следствие, снижение цены на сахар за январь 2021 года составило 1,6%, средняя цена на масло осталась на уровне конца прошлого года.

На гречку цены не регулируются данными соглашениями. По данным надзорных органов, необоснованного роста цен в Псковской области нет. Сейчас средняя цена на гречку составляет 99,7 рублей. Цены на продукцию, производимую в Псковской области, остаются стабильными или снижаются.