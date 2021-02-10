Псковских фермеров и сельхозкооперативы поддержат. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в регионе появится Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Его главной задачей будет оказание информационно-консультационных услуг.

Центр компетенций будет создан при комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. Финансироваться будет за счет средств федерального и регионального бюджетов. Уже в этом году он сможет получить до 3 млн рублей.