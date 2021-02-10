В Великолукском районе осветят 27 населенных пунктов. Сделано это будет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для этого на дорогах регионального значения установят элементы освещения на автобусных остановках, пешеходных переходах, кольцевых и локальных пересечениях и примыканиях.

С числе насаленных пунктов деревни Дубрава-1, Дубрава-2, Куракино, Лычево, Поречье, Иваново, Личково, Задежа, Аничково, Плаксино, Бандино, Успенское, Баландино, Максимово, Демидово, Свинкино, Суханово, Новоселки, Першино, Лакомица, Переслегино, Земляничино, Клинцово, Майкино, а также в СНТ «Виктория» и на повороте на деревню Сенчиты.

Отметим, что указанные населенные пункты вошли в программу этого года по обращениям граждан.