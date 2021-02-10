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Общество

На приведение в порядок воинских захоронений выделено 27 млн рублей

10 февраля 2021 года, 19:24

На приведение в порядок воинских захоронений на территории Псковской области выделено 27 млн рублей. Об этом говорилось на заседание межведомственной комиссии по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

На реализацию программы средства выделены из федерального бюджета.

В прошлом году, объявленном президентом РФ Годом памяти и славы, в Псковской области были приведены в порядок более 60 воинских захоронений.

Во время заключительного в 2020 году совещания с главами районов губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил работу в данном направлении, проделанную муниципальными властям.

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