Почти 3,2 тыс. пар заключили браки в 2020 году в Псковской области и более 2,6 тыс. – развелись

3 тысячи 185 пар заключили браки в 2020 году в Псковской области и 2 тысячи 669 – развелись, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата.

По данным, которые предоставили в органах ЗАГС, было зарегистрировано на 399 браков меньше, чем в 2019 году. Расторгнуто также меньше – на 31 брак.

Также в учреждении сообщили, что с января по декабрь 2020 года в области родилось 4 тыс. 995 детей. Общий коэффициент рождаемости составил 8 новорожденных на 1000 человек населения. Показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,9% (по СЗФО – на 5,2%, по России – на 3%).

Умерло за этот период 11 тыс. 776 человек. Общий коэффициент смертности увеличился на 11,8% и составил 18,9 умерших на 1000 человек населения.

«Численность населения Псковской области, по предварительным данным, на 1 января 2021 года составила 621 тысячу человек и уменьшилась за 2020 год на 5,1 тысячи человек (на 0,8%), что сопоставимо с численностью городов Себеж и Пыталово. Доля горожан составила 71% (440,7 тысячи человек). Сокращение численности населения отмечается и в целом по Российской Федерации на 510,4 тысячи человек или на 0,3%», - отметили в Псковстате. Сокращение численности населения обусловлено естественной убылью, которая увеличилась по сравнению с 2019 годом на 29,1% и составила 6,8 тысячи человек.

В то же время, в области наблюдался миграционный прирост, который на 18% компенсировал естественную убыль. Так, из других регионов страны в Псковскую область прибыли 12 тысяч человек, из других стран – 4,3 тысячи. В основном в регион приезжали граждане Таджикистана, Украины, Беларуси, Латвии.

В другие регионы страны уехали 11,1 жителей Псковской области. Наибольший отток населения приходился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (47% выбывших), а также Москву и Московскую область (12%).