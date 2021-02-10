Цены на вторичное жилье в Псковской области выросли почти на 10%

Цены на вторичное жилье в Псковской области выросли на 9,9%, на новое – на 3,8%. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата, средняя цена 1 квадратного метра на конец 2020 года составила 39 тыс. 683 рубля на первичном рынке жилья и 41 тыс. 222 рубля – на вторичном рынке жилья.

Также специалисты отметили, что с января по декабрь 2020 года в регионе было построено 1 тыс. 527 домов общей площадью 267 тыс. кв. метров. 59% жилья возведены индивидуальными застройщиками: они ввели 1 тыс. 503 дома общей площадью 159 тыс. кв. метров.

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра отдельно стоящего жилого дома квартирного типа в прошлом году составила 37 тыс. 97 рублей.

«В 2020 году, как и в предыдущие годы, наибольший объем жилищного строительства наблюдался в Псковском районе, городах Псков и Великие Луки, на долю которых приходится две трети (68%) от общей площади введенного жилья», - отметили в Псковстате.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 2020 году составил 27,7 млрд. рублей или 92,8% к уровню 2019 года.

В частности, в 2020 году строили или реконструировали социально значимые объекты: газовые сети в Куньинском и Невельском районах протяженностью 14,3 км, гостиницы в Пскове и Печорском районе на 73 места, дом отдыха в Куньинском районе на 68 мест, спортивный зал в Печорском районе площадью 270 м2, торгово-офисный центр в Пскове площадью 1,2 тыс. м2. Среди них было и 6 детских садов в Пскове, Великих Луках и Псковском районе на 910 мест.