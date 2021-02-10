Социально значимые объекты будут отремонтированы в Тямше в партнерстве с бизнесом

Фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры в деревне Тямша Псковского района будут отремонтированы в этом году в рамках социального партнерства с Псковским заводом «Титан-Полимер». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковского района, виды и объемы работ, которые планируется провести на этих социально-значимых объектах, были рассмотрены на встрече главы Псковского района Натальи Федоровой с руководителями Центра культуры, Псковской межрайонной больницы, Псковского завода «Титан-Полимер» и подрядной организации.

Тямшанский фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий почти три тысячи жителей, планируется преобразовать амбулаторию. В рамках ремонтных работ будет расширена общая площадь ФАПа за счет кабинетов, которые сейчас занимает управляющая компания. Также будут оборудованы отдельные входы для взрослого и детского отделений, проведен косметический ремонт. Работа нацелена на создание комфорта для работников и посетителей медицинского учреждения. Проведение ремонтных работ планируется и в Тямшанском доме культуры. Как пояснила заведующая ДК Ирина Фомина, здание, в котором уже на протяжении 20 лет располагается учреждение культуры — это бывший бассейн, и многие помещения требуют ремонта. «Какие-то ремонтные работы были проведены, но хочется, чтобы это было эстетично и приятно для глаз посетителей. У нас появилась возможность с помощью завода «Титан-Полимер» сделать наш Дом культуры более комфортным», - сказала она.