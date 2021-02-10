В Псковской области пройдут несколько сотен мероприятий, посвященных подвигу 6 роты

В Псковской области планируется провести несколько сотен памятных мероприятий, посвященных 21-й годовщине подвигов военных разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления и бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основные мероприятия состоятся в Дни памяти, 21 февраля и 1 марта, в Пскове. У памятников, установленных воинам-разведчикам и бойцам 6-й роты, пройдут торжественные построения личного состава подразделений и возложение цветов. Также траурные митинги пройдут на местах захоронений военнослужащих в Пскове и области.

Кроме того, в псковской областной филармонии состоятся концерты губернаторского симфонического оркестра и академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

С 15 февраля в Псковской областной научной библиотеке открываются книжные выставки и фотоэкспозиции, посвященные памяти погибших в 2000-м году в Чеченской республике.

В районах Псковской области также запланировано большое количество мероприятий. В частности, в библиотеке «Родник» Псковского района состоится ежегодный вечер памяти Героя России Сергея Самойлова, а в Островской центральной районной библиотеке - акция «Прочтите книгу о солдате». Также в Островском районе организуют волонтерскую акцию «Подвиг молодых». Онлайн-викторина «Их подвиг не забудем никогда!» пройдет на базе Дедовичской центральной районной библиотеки. В Печорской центральной районной библиотеке запустят исторический калейдоскоп «Отчизне служат настоящие мужчины». В информационно-культурном центре Переслегинской сельской библиотеки — вечер-реквием памяти 2-й бригады спецназа ГРУ и 6-й роты псковских десантников.

В рамках памятной даты пройдут и мероприятия патриотического воспитания молодежи. Например, в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится студенческая конференция «Героический бой Псковской бригады специального назначения». После студенты колледжа встретятся с ветеранами боевых действий. В Ильинской средней школе Красногородского района пройдет час мужества «Помним, гордимся». Детям покажут видеопрезентацию о воинах-земляках, после они возложат цветы к памятной доске, установленной в память о братьях Алексее и Василии Прокофьевых. Школьники Гдовской центральной районной библиотеки посетят урок мужества «Черный день в истории спецназа». В школах Порховского района также пройдут классные часы «Памяти шестой роты».