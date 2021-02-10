Средняя зарплата в Псковской области в 2020 году была выше 30 тысяч рублей

По оценке Псковстата, в январе-ноябре 2020 года среднемесячная зарплата жителя Псковской области составила 30 тыс. 806 рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе территориального органа государственной статистики. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель увеличился на 6,4%.

С учетом индекса потребительских цен зарплата в регионе выросла на 3,5%. Среди других субъектов Российской Федерации Псковская область находилась по уровню зарплат на 74 месте.

«Среди муниципальных образований Псковской области самая высокая заработная плата за январь-ноябрь 2020 года сложилась в организациях (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью менее 15 человек) Дновского района – на 13,4% выше, чем в среднем по области. Самая низкая – в организациях Невельского района – на 24,3% ниже, чем в среднем по области», - отметили специалисты Псковстата.

При этом самая высокая заработная плата – 51 тыс. 225 рублей - была в организациях финансовой и страховой деятельности. Работникам предприятий общественного питания и гостиниц платили 18 тыс. 256 рублей, что ниже среднеобластного уровня на 40,7%.

«Просроченная задолженность по заработной плате в течение 2020 года изменялась скачкообразно. Наибольший объем задолженности был зафиксирован на 1 июля 2020 года – 112,1 млн рублей, наименьший – на 1 декабря 2020 года – 34,4 млн рублей», - отметили в Псковстате.

По состоянию на 1 января 2021 года, просроченная задолженность по заработной плате составила 793 тысячи рублей, что на 97,7% меньше, чем 1 декабря 2020 года. Эта сумма сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Всего на 1 января 2021 года зарплату не получили 19 человек. В среднем задолженность одному работнику составила порядка 41,7 тысячи рублей.

Уровень безработицы за январь-ноябрь 2020 года увеличился по сравнению 2019 годом на 0,5% и составил 6,5%.