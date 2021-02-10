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Общество

Жители псковской деревни израсходовали месячный трафик интернета за одну ночь

10 февраля 2021 года, 15:46

Месячные 200 гигабайт трафика интернета жители деревни Ильинская Красногородского района израсходовали за ночь, поделился начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 10 февраля.

Спикер отметил, что компания, выигравшая тендер, поставила в этой деревне пробную базовую станцию мобильного оператора и рассчитывала, что окупаемости не будет. Однако, жители доказали обратное.

«То есть это было вообще непредвиденно от слова «совсем». Но и та базовая станция, которая там стоит, она сейчас окупаема – и очень хорошо окупаема с точки зрения организации, то есть средства региональные были вложены в софинансирование, и, непосредственно, сами они сейчас получают за это прибыль», - подчеркнул Матвеев.

По его словам, базовая станция окупается в течение трех лет, если ею пользуется тысяча активных абонентов. «Например, если в населенном пункте 50 человек, давайте среднее возьмем статистическое: 300 рублей – абонентская плата, 50 умножаем на 300 – получается 15 тысяч рублей в месяц. Окупаемость будет через 25 лет в лучшем случае», - сказал гость эфира. 

При этом он обратил внимание, что необходимо обслуживать оборудование, платить за электроэнергию. «Поэтому здесь мы прекрасно понимаем, что никогда он [оператор] не пойдет. Даже если он выиграет сервисный контракт, установит [базовую станцию], по окончании этого сервисного контракта он просто снимет свою базовую станцию, и, соответственно, ему это будет невыгодно», - пояснил Денис Матвеев.

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