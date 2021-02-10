Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в Псковской в 2020 году

10 февраля 2021 года, 15:33

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в Псковской в 2020 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата. Цена на этот продукт поднялась на 74,6%.

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в Псковской в 2020 году

В целом, стоимость продовольственных товаров увеличилась на 6,5%, непродовольственных товаров - на 4,6%, на услуги – на 2,8%.

Значительнее других продовольственных товаров подорожали: крупа гречневая-ядрица (на 39,1%), подсолнечное масло (на 24,2%), отечественная икра лососевых рыб (на 19,7%) и черный байховый чай (на 18,2%). Среди плодоовощной продукции эксперты выделили яблоки (на 35,5%), груши и огурцы свежие (на 25,3%), апельсины (на 23,7%) и морковь (на 21,8%).

Снизились цены на пшено (на 11,5%), сухие молочные смеси для детского питания (на 5,4%), мясной фарш (на 3,5%), белокочанную свежую капусту (на 17,6%) и лимоны (на 3,4%).

По состоянию на конец декабря 2020 года, стоимость минимального набора продуктов питания на месяц составила 4 тыс. 651,87 рубля. По сравнению с декабрем 2019 года она увеличилась на 9,8 процента.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали ювелирные изделия (на 29,1%), фотоаппараты (на 17,6%), канцелярские товары (на 11,7%), медикаменты (на 11,0%), хлопчатобумажные ткани (на 10,8%) и медицинские товары (на 10,7%). Наибольшее снижение цены наблюдалось на моторное топливо (на 1,4%) и нитки (на 0,9%).

Среди услуг выросли цены и тарифы на бани и душевые (на 14%), беспроводную радиосвязь (на 7,8%), химчистку и услуги прачечных (на 7,2%), ремонт и техническое обслуживание бытовых приборов (на 6,8%), ветеринарные услуги (на 5,8%), ремонт и техническое обслуживание транспортных средств (на 5,0%), ритуальные услуги (на 4,5%), а также услуги правового характера (на 8,9%). Дешевле стали подключение к сети Интернет (на 4,5%) и банковские услуги (на 2,8%).

Общий индекс потребительских цен на товары и услуги в Псковской области составил 104,9%. Данные приведены за декабрь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года.

Специалисты Псковстата подчеркнули, что рост цен в регионе был на уровне среднероссийского. При этом в I квартале 2020 года отмечался более низкий темп роста цен, чем за аналогичный период прошлого года. Во II квартале прирост был фактически на одном уровне, а в III-IV кварталах - темпы роста цен существенно выросли. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Торговые сети Псковской области подписали соглашение, чтобы прекратить рост цен
Псковских фермеров и сельхозкооперативы поддержат
В Великолукском районе осветят 27 населенных пунктов
На приведение в порядок воинских захоронений выделено 27 млн рублей
Почти 3,2 тыс. пар заключили браки в 2020 году в Псковской области и более 2,6 тыс. – развелись
Цены на вторичное жилье в Псковской области выросли почти на 10%
Социально значимые объекты будут отремонтированы в Тямше в партнерстве с бизнесом
Камиль Хардин о спектакле «Дни Победы»: Это возможность услышать живые истории
В Псковской области пройдут несколько сотен мероприятий, посвященных подвигу 6 роты

Комментарии

Авторизация
No comments
Пяточки дружат - носочки поссорились

Экономика / Я – социальный предприниматель
4 февраля 12:59

Пяточки дружат - носочки поссорились

Мама четверых детей организовала в Пскове школу балета
Стройка идет

Экономика
1 февраля 15:30

Стройка идет

Как льготная ипотека спасла отрасль от коронакризиса и зачем Псковской области столько жилья
Лабиринт, слон и авокадо

Экономика / Я – социальный предприниматель
27 января 17:20

Лабиринт, слон и авокадо

Молодые родители открыли в Пскове детский клуб, который нравится и малышам, и взрослым