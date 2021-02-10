Сахар стал лидером по росту цен на продукты в Псковской в 2020 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата. Цена на этот продукт поднялась на 74,6%.

В целом, стоимость продовольственных товаров увеличилась на 6,5%, непродовольственных товаров - на 4,6%, на услуги – на 2,8%.

Значительнее других продовольственных товаров подорожали: крупа гречневая-ядрица (на 39,1%), подсолнечное масло (на 24,2%), отечественная икра лососевых рыб (на 19,7%) и черный байховый чай (на 18,2%). Среди плодоовощной продукции эксперты выделили яблоки (на 35,5%), груши и огурцы свежие (на 25,3%), апельсины (на 23,7%) и морковь (на 21,8%).

Снизились цены на пшено (на 11,5%), сухие молочные смеси для детского питания (на 5,4%), мясной фарш (на 3,5%), белокочанную свежую капусту (на 17,6%) и лимоны (на 3,4%).

По состоянию на конец декабря 2020 года, стоимость минимального набора продуктов питания на месяц составила 4 тыс. 651,87 рубля. По сравнению с декабрем 2019 года она увеличилась на 9,8 процента.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали ювелирные изделия (на 29,1%), фотоаппараты (на 17,6%), канцелярские товары (на 11,7%), медикаменты (на 11,0%), хлопчатобумажные ткани (на 10,8%) и медицинские товары (на 10,7%). Наибольшее снижение цены наблюдалось на моторное топливо (на 1,4%) и нитки (на 0,9%).

Среди услуг выросли цены и тарифы на бани и душевые (на 14%), беспроводную радиосвязь (на 7,8%), химчистку и услуги прачечных (на 7,2%), ремонт и техническое обслуживание бытовых приборов (на 6,8%), ветеринарные услуги (на 5,8%), ремонт и техническое обслуживание транспортных средств (на 5,0%), ритуальные услуги (на 4,5%), а также услуги правового характера (на 8,9%). Дешевле стали подключение к сети Интернет (на 4,5%) и банковские услуги (на 2,8%).

Общий индекс потребительских цен на товары и услуги в Псковской области составил 104,9%. Данные приведены за декабрь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года.

Специалисты Псковстата подчеркнули, что рост цен в регионе был на уровне среднероссийского. При этом в I квартале 2020 года отмечался более низкий темп роста цен, чем за аналогичный период прошлого года. Во II квартале прирост был фактически на одном уровне, а в III-IV кварталах - темпы роста цен существенно выросли.