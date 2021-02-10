Передвижной музей «Поезд Победы» остановится в Псковской области на три дня - с 20 по 22 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

В этот раз «Поезд Победы» прибудет в Великие Луки. Он будет открыт для посетителей старше 12 лет и только по предварительной регистрации на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация на экскурсии еще не началась. Однако, из-за сложной эпидемиологической обстановки посетителей будут пропускать группами по восемь человек.

Впервые «Поезд Победы» прибыл в Псковскую область 24 октября 2020 года. Он остановился на вокзале в Пскове. Тогда экспозицию удалось посетить ограниченному количеству псковичей, в основном это были студенты.