Передвижной музей «Поезд Победы» остановится в Псковской области на три дня - с 20 по 22 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.
Передвижной музей «Поезд Победы» остановится в Псковской области на три дня - с 20 по 22 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.
В этот раз «Поезд Победы» прибудет в Великие Луки. Он будет открыт для посетителей старше 12 лет и только по предварительной регистрации на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация на экскурсии еще не началась. Однако, из-за сложной эпидемиологической обстановки посетителей будут пропускать группами по восемь человек.
Впервые «Поезд Победы» прибыл в Псковскую область 24 октября 2020 года. Он остановился на вокзале в Пскове. Тогда экспозицию удалось посетить ограниченному количеству псковичей, в основном это были студенты.
Передвижной музей «Поезд Победы» - это иммерсивная историко-художественная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Экспозиция поезда состоит из тематических вагонов: мирная довоенная жизнь, быт блокадного Ленинграда, сцены из военных окопов, военный госпиталь, научные прорывы этого времени и Победа. Посетить передвижной музей можно и онлайн: на сайте проекта создан виртуальный тур в формате 360.
Организаторами акции являются Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко- художественная группа из Санкт-Петербурга, «Невский баталист».