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Экономика

Три предприятия Псковской области вошли в сотню лучших семейных компаний России

10 февраля 2021 года, 14:23

Три предприятия Псковской области вошли в сотню лучших семейных компаний России, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Перечень был составлен в ходе третьего Всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная Семья — успешная Россия!», который провела торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Так, в число победителей вошли Псковская швейная фабрика «Славянка», фабрика АВС-Синтез «Мигом» и индивидуальный предприниматель Алан Дулаев. Эти предприятия будут находиться под патронатом президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина в течение всего 2021 года.

Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная Семья — успешная Россия!» создан для популяризации семейного бизнеса в России, придания ему особого статуса и детальной проработки адресных программ поддержки.

Мероприятия форума прошли в онлайн-формате. На одной площадке объединились сотни семейных компаний всей страны, представители органов государственной власти, институтов развития, организаций инфраструктуры поддержки, а также бизнес-объединений.

В рамках форума участники обсудили законодательные инициативы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в части развития семейного предпринимательства, вопросы брендирования и продвижения, повышения финансовой грамотности, развитие онлайн и офлайн торговли, создание новых направлений деятельности и так далее.

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