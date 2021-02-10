Ещё 50 услуг в электронном виде добавятся для жителей Псковской области

Ещё 50 услуг станут доступны для жителей Псковской области на сайте «Госуслуги» в 2021 году, сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире ПАИ-live 10 февраля.

По словам Матвеева, сегодня на сайте есть только 14 региональных услуг, в 2018 была одна. «Сложность в том, что вывод одной услуги стоит 170 тысяч рублей. Да еще умножить на 50. Такая сумма невозможна от слова «совсем». Но в рамках национального проекта Министерство цифрового развития говорит: «Давайте мы вам предоставим инструменты, которые позволят бесплатно для вас, региона, выводить эти социально значимые услуги на портал «Госуслуги», ваша задача внутри региона организовать всю административную работу: это регламенты, обучение людей, реклама и так далее и тому подобное». Вот мы сейчас подписали с ними соглашение об этих 50 услугах», - рассказал гость эфира.

Также начальник управления отметил, что популярностью среди псковичей пользуются услуги по установке рекламных конструкций, перепланировке земли, получению материнского капитала, справок по ЖКУ, а также по выплате различных компенсаций.