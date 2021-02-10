Объем производства сельхоз продукции в Псковской области увеличилось на 8,9%

В 2020 году производство продукции сельского хозяйства в Псковской области увеличилось на 8,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата. В то же время по России этот показатель увеличился на 1,5%.

Такие результаты обусловлены ростом продукции, произведенной в сфере животноводства (на 10%) и растениеводства (на 2,6%).

Специалисты отмечают, что в 2020 году в хозяйствах всех категорий Псковской области произведено 373 тыс. тонн скота и птицы на убой (на 13,8% больше, чем в предыдущем году), 202 тыс. тонн молока (на 1,8% больше), 86 млн штук яиц (на 1,1% меньше). Кроме того, Псковская область на протяжении 4-х лет занимает 2-е место в России по производству мяса свиней на душу населения.

Также в прошлом году было собрано 151 тыс. тонн зерна, 115 тыс. тонн картофеля и 35 тыс. тонн овощей (открытого и защищенного грунта). Исследователи подчеркнули, что основная доля производителей зерна – 96% – сельскохозяйственные организации. Производство картофеля и овощей традиционно сосредоточено в хозяйствах населения, где вырастили 60% картофеля и 55% овощей открытого грунта.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4%.