Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Сельское хозяйство

Объем производства сельхоз продукции в Псковской области увеличилось на 8,9%

10 февраля 2021 года, 13:34

В 2020 году производство продукции сельского хозяйства в Псковской области увеличилось на 8,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата. В то же время по России этот показатель увеличился на 1,5%.

Такие результаты обусловлены ростом продукции, произведенной в сфере животноводства (на 10%) и растениеводства (на 2,6%).

Специалисты отмечают, что в 2020 году в хозяйствах всех категорий Псковской области произведено 373 тыс. тонн скота и птицы на убой (на 13,8% больше, чем в предыдущем году), 202 тыс. тонн молока (на 1,8% больше), 86 млн штук яиц (на 1,1% меньше). Кроме того, Псковская область на протяжении 4-х лет занимает 2-е место в России по производству мяса свиней на душу населения.

Также в прошлом году было собрано 151 тыс. тонн зерна, 115 тыс. тонн картофеля и 35 тыс. тонн овощей (открытого и защищенного грунта). Исследователи подчеркнули, что основная доля производителей зерна – 96% – сельскохозяйственные организации. Производство картофеля и овощей традиционно сосредоточено в хозяйствах населения, где вырастили 60% картофеля и 55% овощей открытого грунта.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4%. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Торговые сети Псковской области подписали соглашение, чтобы прекратить рост цен
Псковских фермеров и сельхозкооперативы поддержат
В Великолукском районе осветят 27 населенных пунктов
На приведение в порядок воинских захоронений выделено 27 млн рублей
Почти 3,2 тыс. пар заключили браки в 2020 году в Псковской области и более 2,6 тыс. – развелись
Цены на вторичное жилье в Псковской области выросли почти на 10%
Социально значимые объекты будут отремонтированы в Тямше в партнерстве с бизнесом
Камиль Хардин о спектакле «Дни Победы»: Это возможность услышать живые истории
В Псковской области пройдут несколько сотен мероприятий, посвященных подвигу 6 роты

Комментарии

Авторизация
No comments
Пяточки дружат - носочки поссорились

Экономика / Я – социальный предприниматель
4 февраля 12:59

Пяточки дружат - носочки поссорились

Мама четверых детей организовала в Пскове школу балета
Стройка идет

Экономика
1 февраля 15:30

Стройка идет

Как льготная ипотека спасла отрасль от коронакризиса и зачем Псковской области столько жилья
Лабиринт, слон и авокадо

Экономика / Я – социальный предприниматель
27 января 17:20

Лабиринт, слон и авокадо

Молодые родители открыли в Пскове детский клуб, который нравится и малышам, и взрослым