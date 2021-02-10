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Культура / Событие

Порядка 90 мероприятий организованы в Псковской области ко Дню памяти Александра Пушкина

10 февраля 2021 года, 13:04

Порядка 90 мероприятий организованы в Псковской области ко Дню памяти Александра Пушкина, который отмечается 10 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Так, центральной площадкой станут Пушкинские Горы. На могиле А. С. Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре 10 февраля в 14:45 состоится традиционная лития. После участники смогут возложить к памятнику цветы.

В центральной библиотеке Пушкинских Гор организованы книжные выставки и вечер-реквием «И голос Пушкина звучит через столетия» и музыкально-поэтический вечер «Время стихов». В Научно-культурном центре покажут спектакль «Пушкин. Роман с розой» и 24-ые февральские чтения памяти С. С. Гейченко «Здесь опять минувшее меня объемлет живо…».

В других муниципалитетах региона также пройдут книжные выставки, вечера памяти, беседы, игровые мероприятия, конкурсы рисунков, онлайн-викторины, квесты, показы мультфильмов по мотивам сказок А. С. Пушкина и многое другое. 

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