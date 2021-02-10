На предприятии «Псковпассажиравтотранс» сменится руководитель

Юрий Киргинцев уходит с должности руководителя предприятия «Псковпассажиравтотранс», сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на источник, близкий к комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Он покидает предприятие по собственному желанию. Последний день на посту директора Псковпассажиравтотранса у Киргинцева будет 12 февраля.

Должность и. о. руководителя ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» временно займет Андрей Егоренко. Ранее он являлся заместителем директора предприятия.