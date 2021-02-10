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Экономика / Промышленность

В 2020 году объем промышленного производства в Псковской области сократился на 1,1%

10 февраля 2021 года, 12:40

В прошлом году объем промышленного производства в Псковской области сократился по сравнению с 2019 годом на 1,1%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата. По России в среднем этот показатель составил 2,9%.

Небольшое сокращение в регионе обусловлено значительным приростом объемов промышленного производства в I квартале 2020 года - 10,6%. Однако, начиная с апреля, происходило ежемесячное сокращение промышленного производства. Максимальные темпы сокращения наблюдались в ноябре.

Специалисты отмечают, что в 2020 году добыча полезных ископаемых увеличилась на 10,3% по сравнению с предыдущем годом. В это же время, производство продукции обрабатывающих производств сократилось на 0,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 7,0%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 11,1%.

Преимущественно, на объем и динамику промышленного производства влияют обрабатывающие производства, отметили в Псковстате. В частности, производство пищевых продуктов и производство электрического оборудования. Первое возросло по сравнению с 2019 годом на 3,8%, второе – сократилось на 15,4%.

Среди направлений, которые максимально снизили объемы, названы производства бумаги и бумажных изделий – на 17,3%, электрического оборудования – на 15,4%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 11,3%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 11,3%.

Увеличили объемы в таких направлениях как производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 15,9%, полиграфическое и копирование носителей информации – на 21,0%, производство мебели – на 10,6%, кожи и изделий из кожи – на 9,8%, производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 5,3%, производство напитков – на 4,2% и пищевых продуктов - на 3,8%.

Цены производителей промышленных товаров в декабре 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8%. В том числе на 10,7% поднялась стоимость в обрабатывающих производствах, на 7% – в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха.

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