44% дорог Псковской области планируется довести до нормативного состояния к 2024 году

К 2024 году до нормативного состояния планируется довести 44% дорог Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В 2018 году всего 25% дорог регионального значения соответствовала нормативам. К 2021 году этот показатель удалось довести до 34%. «Совместными усилиями, напряженным трудом на протяжении нескольких лет мы с вами увеличивали количество дорог, приведенных в порядок. В 2019 году было приведено в нормативное состояние 280 км дорог. В прошлом году — 350 км. Сегодня их уже в общей сложности 34%. Мы не запускаем старые объекты, стараемся делать все возможное для качественного строительства новых. Надеюсь, что мы будем увеличивать эту динамику. Наша задача к 2024 году по поручению президента России довести число дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 44%. Самое главное, чтобы транспортная доступность региона объективно стала гораздо лучше. Мы сумели создать в дорожном секторе честную конкурентную среду между подрядчиками, достаточно высоко поднять качество работ», — подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания с руководителями подрядных организация.

В 2021 году запланирован аналогичный прошлому году объем работ, отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. По его словам, предпочтение будет отдаваться длительным контрактам. Так, 10 крупных объектов 2021 года будут разыгрываться на трехгодичный период. «Это удобно и для региона — мы будем видеть, понимать перспективные направления работы, и для подрядчика — больше времени для планирования действий, больше возможностей для досрочного ввода объектов в эксплуатацию», — подчеркнул Борис Елкин. Губернатор добавил, что досрочная сдача объектов привлекает в регион дополнительные федеральные средства. Также он поинтересовался у руководства подрядных организаций, не нужна ли им помощь в реализации намеченных планов. «Профильный комитет и Псковавтодор проводят большую подготовительную работу. Важно, что все конкурсные мероприятия проводятся заблаговременно, до наступления сезона работ. Благодаря этому у нас есть время закупить материалы, модернизировать оборудование и выйти на объект в полной готовности», — отметил директор по развитию компании «Буер» Владимир Лейман и заверил, что любые вопросы эффективно решаются в рабочем порядке.