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Происшествия / Преступление

Жительница Псковской области перевела экстрасенсу Еве почти 270 тысяч рублей

10 февраля 2021 года, 11:09

Жительница Псковской области перевела экстрасенсу Еве почти 270 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД России.

68-летняя женщина из Бежаницкого района увидела рекламу экстрасенса после просмотра телепередачи на одном из каналов. Пенсионерка позвонила по указанному номеру и попросила помощи в своих житейских проблемах. 

Собеседница, которая представилась Евой, пообещала помочь. Она заверила пожилую женщину, что все проблемы решатся, если провести определенные ритуалы, но за них нужно будет заплатить. 

Пенсионерка за несколько операций перечислила мошеннице 265 тысяч рублей. Однако, ожидаемой помощи от Евы она так и не дождалась.

Потерпевшая обратилась за помощью в МО МВД России «Бежаницкий». Полицейские возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется следствие.

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