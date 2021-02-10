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Происшествия / Преступление

Шестиклассника из Гдова задержали за развращение детей из разных регионов России

10 февраля 2021 года, 10:58

Шестиклассника из Гдова задержали за развращение детей из разных регионов России, сообщает Piter.TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

20 ноября 2020 года 40-летняя жительница Ленинградской области обратилась в полицию с заявлением о сексуальном домогательстве. Она рассказала, что с 22:00 19 ноября до утра следующего дня ее 10-летнему сыну писал неизвестный, который требовал от школьника фото его обнаженного полового органа. Переписка происходила в интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито».

7 февраля полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 13-летний ученик 6 класса из города Гдов Псковской области. 

Подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, правоохранительные органы изъяли технику, на которой обнаружены и другие переписки с детьми из разных регионов России.

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