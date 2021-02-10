Пять лет колонии получил псковский военный, похитивший госимущество на 63 млн рублей, сообщили «Псковской правде» объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Военнослужащий 6 армии ВВС и ПВО действовал в составе организованной группы, которая незаконно списывала вещи со складов авиационных полков. Так, обвиняемые списали и похитили летно-техническое обмундирование на сумму более 63 млн рублей.

8 февраля прошло заседание Псковского гарнизонного военного суда. Военнослужащий был признан виновным в мошенничестве и приговорен к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением его, в соответствии со статьей 48 УК РФ, воинского звания.

Приговор не вступил в законную силу.

В декабре был вынесен приговор другому фигуранту дела, который также являлся военнослужащим 6 армии ВВС и ПВО. Его приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима и также лишили воинского звания.