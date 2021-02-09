Специальная служба по управлению объектами ЮНЕСКО приступила к работе в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Новый отдел будет действовать в составе регионального Научно-производственного центра по охране памятников.

Руководителем службы назначена заместитель директора ГАУК ПО НПЦ по охране памятников, действительный член ИКОМОС Мария Лисенкова. Всего в штат отдела вошли 4 человека.

«Главная задача службы – сохранение и развитие объектов всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы», включенного в список ЮНЕСКО. Ещё одно важное направление работы – популяризация и продвижение объектов ЮНЕСКО», - говорится в сообщении. Так, на 2021-2022 годы уже запланированы научно-практическая конференция, обучающие курсы для экскурсоводов и так далее.

Кроме того, служба планирует создать отдельный сайт, на котором будет размещаться информация об особой архитектурной школе псковских памятников. На нем каждый желающий сможет получить исчерпывающую информацию о псковских памятниках ЮНЕСКО.