Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Специальная служба по управлению объектами ЮНЕСКО приступила к работе в Псковской области

9 февраля 2021 года, 21:41

Специальная служба по управлению объектами ЮНЕСКО приступила к работе в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Новый отдел будет действовать в составе регионального Научно-производственного центра по охране памятников.

Руководителем службы назначена заместитель директора ГАУК ПО НПЦ по охране памятников, действительный член ИКОМОС Мария Лисенкова. Всего в штат отдела вошли 4 человека.

«Главная задача службы – сохранение и развитие объектов всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы», включенного в список ЮНЕСКО. Ещё одно важное направление работы – популяризация и продвижение объектов ЮНЕСКО», - говорится в сообщении. Так, на 2021-2022 годы уже запланированы научно-практическая конференция, обучающие курсы для экскурсоводов и так далее.

Кроме того, служба планирует создать отдельный сайт, на котором будет размещаться информация об особой архитектурной школе псковских памятников. На нем каждый желающий сможет получить исчерпывающую информацию о псковских памятниках ЮНЕСКО.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Василий Осипов поручил нарастить темпы строительства новой газовой котельной в Острове
Главред книги «Солдаты Победы» прокомментировал высказывание Навального о ветеране Игнате Артеменко
Назначен новый заместитель начальника УМВД России по Псковской области
Михаил Ведерников оценил реализацию нацпроектов в Порховском районе
В Порховском районе от коронавируса прививают порядка 250 человек в день
Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены до 12 февраля
Михаил Ведерников: Псковский аэропорт открывает перед жителями региона новые горизонты
Власти Пскова просят горожан жаловаться на неубранные сосульки
Почти 6 тысяч девятиклассников Псковской области сдадут итоговое собеседование по русскому языку

Комментарии

Авторизация
No comments
Под знаком «Огня»

Культура / Кино
14 января 10:52

Под знаком «Огня»

Псковский актер рассказал о съемках в нашумевшем фильме
111 лет спустя

Культура / Наследие
13 ноября 15:51

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка

От подобы до обабника

Культура / Наследие
11 ноября 09:59

От подобы до обабника

В Пскове выбрали самый вкусный пирог с берегов Чудского озера