Василий Осипов поручил нарастить темпы строительства новой газовой котельной в Острове

9 февраля вице-губернатор лично проконтролировал работу на объекте и заметил, что к назначенному сроку — первому марта - возведение котельной не завершится. «С пусконаладкой войдем только в следующий отопительный сезон. Если бы ее провели в марте, то уже весной не пришлось топить котельную мазутом», — подчеркнул Василий Осипов.

На объекте уже установлены каркасы основного здания и дымовой трубы. В настоящее время идет доставка и монтаж укрупненных узлов объекта. Все оборудование, необходимое для подключения к городской тепловой сети, уже подготовлено к установке. Завершено внедрение основной и резервной кабельных линий.

Заместитель губернатора отметил, что за строительными работами на таком значимом объекте необходим технический надзор, чтобы он был возведет с должным качеством.

Также Василий Осипов оценил работу подрядной организации по прокладке наружного газопровода к котельной. Труба полностью сварена и уложена. Рабочие начали земельные работы для дальнейшего устройства газовой сети, сообщил подрядчик.

На сегодняшний день Остров-3 отапливает старая нерентабельная котельная, работающая на мазуте.