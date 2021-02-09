Главред книги «Солдаты Победы» прокомментировал высказывание Навального о ветеране Игнате Артеменко

«За такое циничное и наглое поведение этого типа можно охарактеризовать как политического власовца, который замахнулся на наших славных ветеранов-победителей, – сказал Николай Никитенко. – Ему всё неймётся, он что-то хочет доказать. Наверное, не согласен с тем, что ветераны сделали для нашей страны и всего мира: разгромили фашистов, спасли даже тех, кто сегодня высыпает на их могилы кучи мусора, сносит памятники и шлёт в их адрес такие циничные слова».

Редактор книги «Солдаты Победы» призывает поддержать ветерана в этой ситуации. В частности, за то, что он не пал духом и пошёл в суд постоять за себя. «Я восхищаюсь ветераном, его силой духа, боли. Все фронтовики прожили трудную жизнь, им досталось лихо и в послевоенные годы, и перестроечные годы, – отметил он. –Уверен, что в прошлом нашей страны надо видеть не только остывающую залу, которую носят политические ветры, а благодатный огонь, согревающий и объединяющий наши поколения».

Также историк заявил, что защищать Россию – это святое дело детей и внуков ветеранов. «Мы, их наследники, должны принять эту эстафету и держать их знамя – Знамя победителей. Мы должны гордиться нашей Родиной и беречь Россию, защищать её, в том числе и от таких подлецов, как этот тип. Ведь все поступки этого мерзавца наносят вред России, он изнутри подрывает наше Отечество», - заключил Никитенко.

Блогера Алексея Навального обвиняют в распространении заведомо ложной информации, которая порочит честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Алексей Навальный опубликовал пост в Twitter, где назвал Игната Артеменко «холуем». Это случилось после того, как ветеран выступил в поддержку поправок к Конституции.

Сторонники Навального, в свою очередь, распространяют информацию, что Артеменко не участвовал в боях, а отсиживался в тылу. Однако, архивные данные доказывают, что ветеран не только сражался на передовой, но и получил ранение. Артеменко служил в Белоруссии в рядах партизан, а после попал в разведку.

На заседании суда Навальный не признал свою вину и не извинился перед ветераном. Наоборот, в ходе заседания он несколько раз срывался и позволял себе грубые высказывания в отношении ветерана и его родственников. Артеменко, который участвовал в процессе по видеосвязи, стало плохо, и заседание перенесли на 12 февраля.